«Крылья Советов» выкупят защитника «Сочи»

Руководство самарских «Крыльев Советов» собирается выкупить хорватского защитника Матео Барача у «Сочи».

По информации Metaraitings.ru, боссы самарской команды остались очень довольны игрой 26-летнего хорватского футболиста, так что «Крылья Советов» готовы за полмиллиона евро выкупить права на защитника и подписать с ним полноценное соглашение. Контракт Барача с «крылышками» будет рассчитан на два года с возможностью продления на ещё один сезон.

Напомним, что Матео Барач перебрался в «Крылья Советов» на правах аренды этой зимой. В составе самарского клуба защитник провёл в российском чемпионате шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом.