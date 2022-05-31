Бывший вратарь московских «Локомотива» и ЦСКА, нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением об отставке Сандро Шварца с поста главного тренера московского «Динамо».

- Сложно понять, какова главная причина ухода Шварца, – проваленная весенняя часть чемпионата или хорошее предложение, полученное им из Европы. Факт в том, что динамовцы действительно смазали своё весеннее выступление. Я считаю, что соперники приспособились к игре «Динамо», а оно не смогло предложить им ничего другого. Как следствие – потеря очков в пяти матчах подряд, большое количество пропущенных мячей и негативная концовка сезона. Если бы «Динамо» выиграло Кубок, то можно было бы ещё сказать, что оно закончило сезон на мажорной ноте, но не выиграло. Перейти перед финалом на схему в три центральных защитника – непонятное решение Шварца. Видимо, состояние тренерского штаба «Динамо» было достаточно нервозным. Соответственно, проигрыш в финале Кубка тоже не добавил в отношении команды оптимизма. С другой стороны, динамовцы давно не занимали третье место в чемпионате, и это можно расценивать как своего рода успех. Является ли уход Шварца потерей для «Динамо»? Пока сложно судить, это станет ясно со временем. Повторюсь, команда при нём сделала шаг вперед, но когда соперники приспособились к её стилю, тренерский штаб не смог кардинально поменять игру и довести хорошо начатый сезон до в полной мере успешного его окончания.