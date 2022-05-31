Бывший полузащитник «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал уход Сандро Шварца с поста главного тренера московского «Динамо».

- Я думаю, Шварц проделал с командой хорошую и качественную работу. «Динамо» впервые за многие годы боролось за медали, у них был шанс даже на второе место, но весенняя часть получилась скомканной, было проиграно много матчей. Но в целом я бы занёс прошедший сезон в актив «Динамо».

При Шварце заиграли молодые ребята, осенью команда показывала интересный, зрелищный, атакующий футбол. Почему весной команда стала выступать хуже? Я думаю, сказалась нестабильная ситуация из-за известных событий. Какие-то команды справились с проблемами с меньшими потерями, какие-то – с большими.

Видимо, зарубежные тренеры и игроки испытывали давление из своих стран, была общая ситуация массовая исхода из чемпионата России. Не знаю, действительно ли у Шварца есть вариант с «Гертой», но он понял, что развиваться в РПЛ дальше ему будет тяжело.

В «Динамо» у Шварца не было бы возможности приглашать тех игроков, с которыми он хочет работать. Российские клубы переориентируются больше на южноамериканский и азиатский чемпионаты, но всё равно будут ограничения. А работа в Бундеслиге станет для Шварца шагом вперёд.