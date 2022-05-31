Гаджиев назвал тренера, который сможет заменить Федотова в «Сочи»

Бывший наставник «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев рассказал журналистам о том, кто мог бы заменить Владимира Федотова у руля «Сочи».

Гаджиев сказал «Спорту день за днём», что место Федотова в сочинской команде вполне может занять наставник «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков, который провёл очень хороший сезон. Опытный специалист отметил, что, возможно, Федотов вообще никуда не уйдёт, но в вариант с назначением Кержакова можно верить, так как в «Сочи» много питерских ребят, которые друг друга хорошо знают.

Напомним, что сейчас Александр Кержаков ведёт переговоры с руководителями «Нижнего Новгорода» по поводу нового контракта. В прошедшем сезоне нижегородцы заняли 11-ю строчку в РПЛ.