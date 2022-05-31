Черышев назвал Фернандеса эталонным партнёром по команде

Российский полузащитник Денис Черышев в разговоре с журналистами высказался по поводу защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

Черышев в интервью «Известиям» сказал, что Марио никогда не сдается, всегда много работает и хорошо тактически обучен, что делает его практически идеальным игроком. Полузащитник отметил, что Фернандес никогда не даст в обиду своих одноклубников, так что его можно смело называть эталонным партнёром по команде.

Напомним, что Марио Фернандес принял решение этим летом покинуть московских «армейцев». В этом сезоне защитник провёл в российском чемпионате 28 матчей, в которых забил три мяча и сделал один ассист.