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Черышев назвал Фернандеса эталонным партнёром по команде

31 Мая 2022 • 10:27 Комментировать

Российский полузащитник Денис Черышев в разговоре с журналистами высказался по поводу защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

Черышев в интервью «Известиям» сказал, что Марио никогда не сдается, всегда много работает и хорошо тактически обучен, что делает его практически идеальным игроком. Полузащитник отметил, что Фернандес никогда не даст в обиду своих одноклубников, так что его можно смело называть эталонным партнёром по команде.

Напомним, что Марио Фернандес принял решение этим летом покинуть московских «армейцев». В этом сезоне защитник провёл в российском чемпионате 28 матчей, в которых забил три мяча и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Марио Фернандес
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