Представитель Дугласа Сантоса рассказал, останется ли игрок в «Зените»

Представитель агентства TFM рассказал о том, останется ли бразильский защитник Дуглас Сантос в питерском «Зените» в следующем сезоне.

Агент сказал Sport24, что в данный момент бразильский футболист очень счастлив в «Зените», но любой спортсмен в мире вполне может изменить своё решение.

«Даже Криштиану Роналду в своё время покинул мадридский «Реал», что удивило многих», - сказал представитель агентства.

Напомним, что контракт защитника с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года. В этом сезоне Дуглас Сантос провёл в российском чемпионате 27 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.