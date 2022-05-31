Принято решение по будущему Барриоса в «Зените»

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, который представляет интересы колумбийского хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса, высказался по поводу возможного ухода игрока в другой клуб.

В интервью корреспонденту Sport24, представитель футболиста заявил, что слухи о переходе в «Рому» неправдивы. По словам Поссо, у поклонников «Зенита» нет причин для беспокойства.

«Барриос остается», - сказал агент.

В минувшем сезоне легионер принял участие в 37 поединках на клубном уровне, записав на свой счет одну голевую передачу. Трудовое соглашение 28-летнего опорника с «сине-бело-голубыми» рассчитано до середины 2026 года.