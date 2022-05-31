Названы два главных кандидата на замену Ваноли в «Спартаке»

В среду, 30 мая, появилась информация о возможном уходе итальянского специалиста Паоло Ваноли с поста рулевого московского «Спартака».

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Иван Карпов, руководство «красно-белых» рассматривает на замену нынешнему наставнику двух кандидатов. Первым является главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин, а вторым – Андрей Талалаев из грозненского «Ахмата».

Напомним, что под руководством Ваноли «народная команда» финишировала лишь на десятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. При этом в Кубке России «Спартак» отпраздновал победу, одолев в финале «Динамо» со счетом 2:1.