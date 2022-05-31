«Динамо» решило судьбу Смолова

Российский форвард Фёдор Смолов останется в столичном «Динамо» на следующий сезон, об этом сообщается на страницах Sport24.

Источник отмечает, что руководство «бело-голубых» не планирует расставаться с игроком в летнее трансферное окно.

Ранее в российской прессе ходили слухи о возможном уходе Фёдора из московского клуба.

В завершившемся розыгрыше чемпионата России 32-летний нападающий провел 26 поединков, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей (два – с пенальти). Вместе с динамовцами он стал бронзовым призером Премьер-лиги.