Защитник «Зенита» поздравил хорватского теннисиста с победой над Медведевым на «Ролан Гаррос»

Хорватский защитник питерского «Зенита» Деян Ловрен в своих социальных сетях поздравил соотечественника Марина Чилича с победой над Даниилом Медведевым на турнире «Ролан Гаррос».

«Браво, Марин!», - написал 32-летний хорватский футболист.

Напомним, что Чилич обыграл Медведева со счётом 6:2, 6:3, 6:2 и вышел в четвертьфинал известного турнира, где хорватскому теннисисту предстоит сыграть с ещё одним россиянином, а именно с Андреем Рублёвым.

Стоит отметить, что Деян Ловрен в этом году на поле не выходил из-за травмы. Хорватский защитник не планирует летом покидать «Зенит».