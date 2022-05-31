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Защитник «Зенита» поздравил хорватского теннисиста с победой над Медведевым на «Ролан Гаррос»

31 Мая 2022 • 08:29 Комментировать

Хорватский защитник питерского «Зенита» Деян Ловрен в своих социальных сетях поздравил соотечественника Марина Чилича с победой над Даниилом Медведевым на турнире «Ролан Гаррос».

«Браво, Марин!», - написал 32-летний хорватский футболист.

Напомним, что Чилич обыграл Медведева со счётом 6:2, 6:3, 6:2 и вышел в четвертьфинал известного турнира, где хорватскому теннисисту предстоит сыграть с ещё одним россиянином, а именно с Андреем Рублёвым.

Стоит отметить, что Деян Ловрен в этом году на поле не выходил из-за травмы. Хорватский защитник не планирует летом покидать «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Деян Ловрен Теннис
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