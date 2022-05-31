Казаков: Если Кержаков уходит из «Нижнего Новгорода», то и я уйду

Тренер «Нижнего Новгорода» Владимир Казаков рассказал журналистам о том, что готов уйти из команды, если это сделает Александр Кержаков.

Казаков сказал «РБ-Спорту», что у всего тренерского штаба «Нижнего Новгорода» в июне истекают контракты, но пока клубное руководство молчит, что очень странно. Тренер отметил, что если из нижегородской команды уйдёт Александр Кержаков, то и он уйдёт следом за ним.

Напомним, что в этом сезоне футболисты «Нижнего Новгорода» под руководством Кержакова заняли 11-ю строчку в российском чемпионате и сумели сохранить прописку в элитном дивизионе.