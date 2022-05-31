Хохлов: У этого «Спартака» нет перспектив

Экс-тренер «Ротора» и «Динамо» Дмитрий Хохлов в разговоре с журналистами высказался по поводу перспектив московского «Спартака».

Хохлов сказал «Спорт-Экспрессу», что спартаковцы побеждают исключительно благодаря исполнительскому мастерству отдельных игроков, но перспектив у этой команды просто нет.

«При Ваноли, да ещё и с потерей таких футболистов, как Жиго, Мозес и Бакаев, «красно-белые» не смогут бороться за медали в следующем сезоне», - сказал специалист.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Спартак» под шефством Паоло Ваноли выиграл Кубок России, но в РПЛ занял лишь десятую строчку в таблице.