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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шахматист Карякин: Ожидал больше от работы Ваноли

31 Мая 2022 • 07:14 Комментировать

Известный российский шахматист Сергей Карякин высказался по поводу работы итальянского тренера Паоло Ваноли в московском «Спартаке».

Карякин сказал «Спорт-Экспрессу», что лично у него было гораздо больше ожиданий от работы итальянского специалиста, ведь казалось, что Ваноли способен явно на большее. Шахматист отметил, что руководство московской команды дало итальянскому тренеру спокойно поработать, но на результатах это особо не сказалось.

Напомним, что под руководством Ваноли футболисты «Спартака» заняли в национальном чемпионате лишь десятую строчку, но зато сумели выиграть Кубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Карякин Паоло Ваноли
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