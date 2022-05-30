Шварц напоследок обратился к болельщикам «Динамо»

Уже бывший главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц обратился к болельщикам команды с открытым письмом.

Немецкий специалист начал обращение с того, что последние дни получились для него сложными и не только из-за поражения в кубковом финале, но и из-за расставания с «Динамо».

Шварц отметил прогресс футболистом и невероятное единение с болельщиками, а также признал, что «мир сильно изменился», намекнув на причину ухода.

- Я надеюсь, что мы с вами и правда скоро увидимся. В гораздо лучших обстоятельствах. Spasibo bolschoje! - заключил тренер.

Напомним, что Сандро Шварц провел в «Динамо» полтора года и привел команду к бронзовым медалям РПЛ.