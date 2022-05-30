Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц объявил об уходе из команды. Это случилось после заключительного матча сезона 2021/22. «Бело-голубые» уступили «Спартаку» в кубковом финале (1:2).

Несмотря на то, что «Динамо» проиграло все ключевые последние матчи сезона, болельщики все равно благодарны немецкому специалисту за двухлетнюю работу с командой.

Актив «Динамо» трогательно проводил наставника.

Напомним, что изначально Шварц подписал контракт до лета 2022 года, а позже продлил его еще на два сезона. Но все же сотрудничество с «Динамо» он решил прервать.