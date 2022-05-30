Гаврилов: «Уход Ваноли - не потеря для «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов с пессимизмом смотрит на будущее «красно-белых».

«Не думаю, что уход Ваноли — потеря для «Спартака», - заявил Гаврилов «Чемпионату».

Также он добавил, что победа в Кубке ничего не говорит о тренерских способностях рулевого команды Паоло Ваноли, ведь в чемпионате его футболисты показали лишь десятый результат.

Что касается будущего «Спартака», у Гаврилова нет идей, кого приглашать на тренерский мостик, ведь даже иностранные тренеры - не панацея: «Деньги свои отобьёт по контракту, а по результату — сомневаюсь».

Напомним, что ходят упорные слухи об уходе главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, который поработал в клубе лишь полгода.