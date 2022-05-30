Дасаев не верит в версию ухода Ваноли из-за семьи

Легендарный в прошлом голкипер Ринат Дасаев не думает, что главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли может покинуть клуб из-за семьи, которая осталась в Италии.

«Семья в Италии? А чего приезжал тогда? Смысл тогда приезжать? Это его решение», - заявил Дасаев «Чемпионату».

Что касается времени, проведенного специалистом в «Спартаке», Дасаев считает, что полгода - недостаточный срок, чтобы судить о том, насколько Ваноли подходит «Спартаку», при том, что «красно-белые» завоевали Кубок России, обыграв в финале «Динамо».

«Чтобы конкретно знать и говорить, надо быть внутри коллектива», - заключил Дасаев.

Напомним, что ходят упорные слухи об уходе Ваноли.