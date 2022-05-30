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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зарема закрыла рот хейтерам «Спартака» после победы в Кубке России

30 Мая 2022 • 21:55 Комментировать

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова впервые прокомментировала победу «красно-белых» в Кубке России.

«Победили вопреки судейскому произволу, псевдоэкспертам и блогерам, псевдоболельщикам, всем тем, кто даже после важной победы не может угомониться и перестать набрасывать.

Закройте рты хоть сегодня, Москва — «красно-белая», — цитирует Зарему «Спорт-Экспресс».

Салихова добавила, что победа над «Динамо» заслужена каждым сотрудником клуба и каждым игроком. Болельщиками, которые верили в команду, уважаемыми ветеранами, которые сказали слова напутствия в Тарасовке, делились опытом, передавая традиции.

Напомним, встреча проходила на главном стадионе России – «Лужниках». За игрой на арене следило 69 306 зрителей, что является рекордным показателем за всё время российского футбола.

«Спартак» одержал победу со счётом 2:1. В последний раз «красно-белые» поднимали Кубок России над головой в сезоне-2002/03.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Леонид Федун РПЛ Зарема Салихова
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