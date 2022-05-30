У Николича нет предложений из Сербии

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич сообщил, что не ведёт переговоры с командами из Сербии.

«Я знаю, что ходят слухи, но у меня нет новостей. Мне нечего принимать, потому что предложений не поступало», — приводит слова Николича Meridian Sport.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что 42-летний серб может возглавить ЦСКА. Речь идёт о контракте сроком на два года при зарплате в 2 миллиона евро в год.

В РПЛ Николич знаком работой с «Локомотивом» с мая 2020 по октябрь 2021 года. Наставник ЦСКА Алексей Березуцкий, вероятнее всего, покинет команду этим летом.