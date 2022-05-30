Пруцев: Буду делать всё, чтобы «Спартак» становился сильнее

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев рассказал об адаптации в команде.

«В «Спартаке» классный коллектив, меня хорошо приняли, тем более с некоторыми ребятами мы уже были знакомы. Спасибо всем, кто помог мне адаптироваться», — приводит слова Пруцева «Чемпионат».

Футболист заявил, что будет прилагать все усилия для дальнейших успехов клуба, «Спартак» должен побеждать и становиться сильнее. По поводу отпуска еще не думал, главное, что Кубок взяли.

Данил Пруцев перебрался в «Спартак» из «Крыльев Советов» минувшей зимой, сумма трансфера составила полтора миллиона евро. Полузащитник принял участие в 9 встречах за «красно-белых», но не отметился голевыми действиями.