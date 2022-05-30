Лихачёв: У «Зенита» нет конкуренции

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв заявил, что не видит конкурентов для «Зенита» в РПЛ.

«Если «Зенит» сохранит всех своих иностранцев, то я не вижу команды, которая сможет у нас сейчас конкурировать с «Зенитом», — приводит слова Лихачёва «Спорт-Экспресс».

По мнению тренера, пока рано говорить о будущем сезоне, нужно посмотреть какую работу клубы проведут в летнее трансферное окно, как проведут предсезонные сборы. Игра за Суперкубок против «Спартака» уже сможет дать какой-то ответ.

Розыгрыш Суперкубка России пройдет 9 июля, трофей разыграют «Зенит» и «Спартак».