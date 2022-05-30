Умяров – о промахе Фомина с пенальти: «17 забил, 18 промажешь, почему-то цифра 17 в голове была»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров опубликовал пост в своём телеграм-канале, в котором описал переживания перед пробитием пенальти полузащитника Даниила Фомина в ворота «красно-белых».

«Сам с детства не люблю, когда бьешь пенальти, а кто-то пытается помешать, время тянется вечность и начинаешь нервничать. Но тут был случай такой, что все средства хороши, когда в такой ситуации пенальти ставят. Считаю еще, что сильно повлияли болельщики, Макси их завел перед ударом, было очень шумно. Думаю, это тоже сыграло важную роль перед ударом.

Я подошел пожелать удачи и пожать руку Дане, он не пожал, настраивался... Потом говорю: «В левый бей, Макси в левый не отобьет. Бей — не ошибешься». Он все равно молчит, я решил еще поддушить: «17 забил, 18 промажешь». Почему-то цифра 17 в голове была. И перед самым ударом под локоть крикнул: «Ну сейчас точно промахнешься!». А что было дальше вы знаете сами.

На самом деле, не знаю, конечно, повлияло ли это на него, может он вообще не слышал ничего. Ну а Дане Фомину все равно респект. Так долго с точки без промаха бить. Но это футбол, ошибиться может каждый», — написал Умяров.

Напомним, при счёте 2:1 в пользу «Спартака» главный арбитр Кирилл Левников указал на 11-метровый в ворота «красно-белых» на 94-й минуте встречи. К точке подошёл Даниил Фомин и пробил мимо ворот. Стоит отметить, что до этого Фомин забил все 17 пенальти, которые пробивал, а «Спартак» выиграл Кубок России.