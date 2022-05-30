Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Умяров – о промахе Фомина с пенальти: «17 забил, 18 промажешь, почему-то цифра 17 в голове была»

30 Мая 2022 • 21:13 Комментировать

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров опубликовал пост в своём телеграм-канале, в котором описал переживания перед пробитием пенальти полузащитника Даниила Фомина в ворота «красно-белых».

«Сам с детства не люблю, когда бьешь пенальти, а кто-то пытается помешать, время тянется вечность и начинаешь нервничать. Но тут был случай такой, что все средства хороши, когда в такой ситуации пенальти ставят. Считаю еще, что сильно повлияли болельщики, Макси их завел перед ударом, было очень шумно. Думаю, это тоже сыграло важную роль перед ударом.

Я подошел пожелать удачи и пожать руку Дане, он не пожал, настраивался... Потом говорю: «В левый бей, Макси в левый не отобьет. Бей — не ошибешься». Он все равно молчит, я решил еще поддушить: «17 забил, 18 промажешь». Почему-то цифра 17 в голове была. И перед самым ударом под локоть крикнул: «Ну сейчас точно промахнешься!». А что было дальше вы знаете сами.

На самом деле, не знаю, конечно, повлияло ли это на него, может он вообще не слышал ничего. Ну а Дане Фомину все равно респект. Так долго с точки без промаха бить. Но это футбол, ошибиться может каждый», — написал Умяров.

Напомним, при счёте 2:1 в пользу «Спартака» главный арбитр Кирилл Левников указал на 11-метровый в ворота «красно-белых» на 94-й минуте встречи. К точке подошёл Даниил Фомин и пробил мимо ворот. Стоит отметить, что до этого Фомин забил все 17 пенальти, которые пробивал, а «Спартак» выиграл Кубок России.  


Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Наиль Умяров
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
21:55 · Россия. Премьер-лига
Зарема закрыла рот хейтерам «Спартака» после победы в Кубке России
21:47 · Россия. Премьер-лига
У Николича нет предложений из Сербии
21:36 · Россия. Премьер-лига
Пруцев: Буду делать всё, чтобы «Спартак» становился сильнее
21:16 · Россия. Премьер-лига
Лихачёв: У «Зенита» нет конкуренции
21:13 · Россия. Премьер-лига
Умяров – о промахе Фомина с пенальти: «17 забил, 18 промажешь, почему-то цифра 17 в голове была»
21:09 · Кубок России
Лихачёв оценил игру Смолова в финале Кубка России
20:57 · Кубок России
Каррера — о Суперкубке России: Будет здорово обыграть «Зенит» и взять трофей
20:55 · Россия. Премьер-лига
Помощник Шварца покидает «Динамо» официально
20:50 · Россия. Премьер-лига
Лихачёв — об игре «Спартака»: Мне ближе то, как команда играла в 90-х
20:31 · Россия. Премьер-лига
Лещук – Шварцу: «Спасибо, это были замечательные полтора года ярких игр»
20:17 · Россия. Премьер-лига
Пруцев прокомментировал победу в Кубке России
19:50 · Россия. Премьер-лига
Агент Шиманьски — об уходе игрока: Никто на нас не давит
19:28 · Россия. Премьер-лига
Джикия хочет отвезти Кубок России в Балашиху
19:24 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: Приоритет — сохранить всех футболистов
19:15 · Россия. Премьер-лига
Колосков – после финала Кубка России: «Матч «Спартак» - «Динамо» доказал, что футбол популярнее хоккея»
Все новости
Рекомендуем