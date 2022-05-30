Тренер Волкан Булут вслед за главным тренером команды Сандро Шварцем покидает «Динамо», сообщила пресс-служба «Динамо».

«Он работал в штабе Сандро Шварца с его первых дней в «Динамо». Спасибо за эти крутые 19 месяцев вместе. Iyi şanslar, Volkan!» - гласит подпись под постом.

Напомним, вчера, 29 мая, в Москве на стадионе «Лужники» «Спартак» победил «Динамо» в финале Кубка России со счётом 2:1. За команду победителей голы забили Александр Соболев и Куинси Промес. В составе «Динамо» единственный мяч забил Арсен Захарян.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Динамо» Сандро Шварц объявил о том, что покидает команду. Ранее в СМИ появилась информация, что специалист может возглавить «Герту».