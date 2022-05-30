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Лихачёв — об игре «Спартака»: Мне ближе то, как команда играла в 90-х

30 Мая 2022 • 20:50 Комментировать

Наставник сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв оценил работу Ваноли в «Спартаке».

«Как мне «Спартак» Ваноли? Они стараются играть ниже, быстро контратаковать в непривычном стиле. Это дает результат сейчас. Конечно, такой «Спартак» мне видеть непривычно», — приводит слова Лихачёва «Спорт-Экспресс».

По мнению тренера, для того, чтобы «красно-белые» играли в красивый атакующий футбол, необходимы соответствующие футболисты. В «Спартаке» лишь полузащитник Михаил Игнатов показывает периодически что-то необычное, больше таких игроков нет.

Вчера, 29 мая, подопечные Паоло Ваноли завоевали Кубок России, одолев «Динамо» (2:1) в финале турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Михаил Лихачёв РПЛ Паоло Ваноли
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