Лещук – Шварцу: «Спасибо, это были замечательные полтора года ярких игр»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук написал пост в социальных сетях, в котором обратился к бывшему главному тренеру Сандро Шварцу.

«После этого финала очень сложно всем. Но хочется сказать спасибо тренерскому штабу и попрощаться с Сандро, Волканом и Даниэлем.

Это были замечательные полтора года ярких игр, побед и новых достижений. Благодаря каждому из них команда проделала большой путь. И мы точно не растеряем все то, что они в нас вложили», — написал Лещук в Telegram-канале.

29 мая состоялся финальный матч Кубка России, в котором «Спартак» одержал победу над «Динамо» со счётом 2:1. За команду победителей голами отличились Александр Соболев и Куинси Промес. Единственный мяч за «бело-голубых» забил Арсен Захарян.

На послематчевой пресс-конференции Шварц объявил, что покидает пост главного тренера «Динамо».