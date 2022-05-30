Пруцев прокомментировал победу в Кубке России

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев поделился эмоциями после победы «красно-белых» в финале Кубка России.

«Я счастлив. Выиграть Кубок со «Спартаком» — это потрясающе. Для меня этот трофей первый в профессиональной карьере. Очень рад и хочу поблагодарить всех причастных к этому успеху», — цитирует Пруцева «Чемпионат».

Напомним, 29 мая, в Москве на стадионе «Лужники» «Спартак» победил «Динамо» со счётом 2:1 и стал обладателем Кубка России. В последний раз «красно-белые» брали этот титул в сезоне-2002/03.

На фоне победы команды в российских СМИ появилась информация о том, что владелец «Спартака» Леонид Федун может отойти от дел команды.