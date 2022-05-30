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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Шиманьски — об уходе игрока: Никто на нас не давит

30 Мая 2022 • 19:50 Комментировать

Агент Мариуш Пекарски, который представляет интересы полузащитника Себастияна Шиманьски, прокомментировал уход футболиста из «Динамо».

«Это полная чушь. Никто не давит на Себастияна. Мы просто работаем над трансфером. Польский футбольный союз не имеет к этому вообще никакого отношения», — приводит слова Пекарски Sport24.

Ранее 23-летний футболист заявил о том, что покидает московский клуб.

Себастиан Шиманьски в минувшем сезоне Российской премьер-лиги принял участие в 27 встречах, забил шесть мячей и сделал восемь голевых передач. Игрок завоевал с клубом бронзовые медали чемпионата России и серебро Кубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва РПЛ Себастиан Шиманьски Мариуш Пекарски
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