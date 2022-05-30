Агент Шиманьски — об уходе игрока: Никто на нас не давит

Агент Мариуш Пекарски, который представляет интересы полузащитника Себастияна Шиманьски, прокомментировал уход футболиста из «Динамо».

«Это полная чушь. Никто не давит на Себастияна. Мы просто работаем над трансфером. Польский футбольный союз не имеет к этому вообще никакого отношения», — приводит слова Пекарски Sport24.

Ранее 23-летний футболист заявил о том, что покидает московский клуб.

Себастиан Шиманьски в минувшем сезоне Российской премьер-лиги принял участие в 27 встречах, забил шесть мячей и сделал восемь голевых передач. Игрок завоевал с клубом бронзовые медали чемпионата России и серебро Кубка страны.