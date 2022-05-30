Талалаев: Приоритет — сохранить всех футболистов

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал ситуацию с составом команды.

«Харин, Быстров и Шелия точно остаются в клубе. Обсуждаем варианты по Карапузову, Тодоровичу и сделаем все, чтобы сохранить Уткина, если он не перейдет в топ-команду этим летом», — цитирует Талалаева «Спорт День за Днем».

Наставник заявил, что главная цель «Ахмата» в ближайшее окно — сохранение текущего состава клуба.

«Ахмат» занял седьмое место в турнирной таблице по итогам чемпионата России 2021/22, набрав 42 очка в 30 встречах.

Грозненская команда проведет предсезонные сборы в Саранске и на базе в Новогорске.