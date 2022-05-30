Стало известно, где «Крылья Советов» проведут сборы

«Крылья Советов» проведут летние сборы в Казани.

«Чемпионат» сообщает, что самарский клуб поедет в Казань для проведения предсезонных сборов. «Крылья» не могут провести сборы на своей базе из-за реконструкции поля.

Подопечные Игоря Осинькина заняли восьмое в чемпионате России 2021/22, набрав 41 очко в 30 встречах.

Ранее официальный сайт клуба сообщил, что команда выйдет из отпуска 17 июня и отправится в Москву для прохождения медицинского осмотра.

Начало нового сезона запланировано на 9 июля. Сезон откроет матч за Суперкубок России между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом».