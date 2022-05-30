Д'Амико: Ваноли не покинет «Спартак»

Агент Андреа Д'Амико, который представляет интересы наставника «Спартака» Паоло Ваноли, заявил о том, что тренер останется в клубе.

«Информация о решении Паоло покинуть «Спартак» — это удивительная ложь, конечно. Я не знаю, кто и зачем распространяет эти слухи и выдуманную информацию», — приводит слова д'Амико Sport 24.

По мнению агента, Ваноли доказал, что он готов работать в «Спартаке». Итальянский наставник дает результат, и уже смог выиграть трофей с клубом.

«Спартак» впервые с 2003 года выиграл Кубок России, обыграв в финале московское «Динамо» со счетом 2:1. В июле «красно-белые» сыграют в матче за Суперкубок страны против «Зенита».