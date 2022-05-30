Спиридонов — об уходе Бакаева: «Да пусть идёт!»

Волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал уход полузащитника Зелимхана Бакаева.

«Сильно ли я расстроился уходу Бакаева? Да пусть идет! Покидает и покидает! Ему там отсыпали больше денег. Он выбрал деньги», — заявил Спиридонов «РБ Спорту».

Ранее Зелимхан Бакаев заявил о том, что «Спартак» не предложил ему новый контракт, поэтому он уходит из клуба по завершению трудового договора. Главным претендентом на футболиста называют «Зенит».

Бакаев провел в структуре «красно-белых» 16 лет. За основную команду он принял участие в 105 встречах, забил 14 мячей и сделал 29 голевых передач во всех турнирах.