Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Спиридонов — об уходе Бакаева: «Да пусть идёт!»

30 Мая 2022 • 18:48 Комментировать

Волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал уход полузащитника Зелимхана Бакаева.

«Сильно ли я расстроился уходу Бакаева? Да пусть идет! Покидает и покидает! Ему там отсыпали больше денег. Он выбрал деньги», — заявил Спиридонов «РБ Спорту».

Ранее Зелимхан Бакаев заявил о том, что «Спартак» не предложил ему новый контракт, поэтому он уходит из клуба по завершению трудового договора. Главным претендентом на футболиста называют «Зенит».

Бакаев провел в структуре «красно-белых» 16 лет. За основную команду он принял участие в 105 встречах, забил 14 мячей и сделал 29 голевых передач во всех турнирах.

        

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Алексей Спиридонов РПЛ Зелимхан Бакаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
19:28 · Россия. Премьер-лига
Джикия хочет отвезти Кубок России с Балашиху
19:24 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: Приоритет — сохранить всех футболистов
19:15 · Россия. Премьер-лига
Колосков – после финала Кубка России: «Матч «Спартак» - «Динамо» доказал, что футбол популярнее хоккея»
19:13 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, где «Крылья Советов» проведут сборы
18:57 · Россия. Премьер-лига
Д'Амико: Ваноли не покинет «Спартак»
18:48 · Россия. Премьер-лига
Спиридонов — об уходе Бакаева: «Да пусть идёт!»
18:30 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Александр Кержаков достоин нового контракта с «Нижним Новгородом»
18:28 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Ваноли не сделал чего-то сверхъестественного»
18:07 · Россия. Премьер-лига
«Урал» отправил письмо в РФС с просьбой увеличить количество команд в РПЛ до 18 1
17:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Беленова — о будущем вратаря: «Пока никто ничего не обсуждал»
17:25 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Крыльев Советов» Фролов продлил контракт с клубом
17:18 · Россия. Премьер-лига
Гапонов перешёл в «Крылья Советов» на постоянной основе
16:52 · Россия. Премьер-лига
Губерниев — о Ваноли: Было бы здорово, если бы он порулил еще сезон командой
16:43 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» не будет расформирована
16:37 · Россия. Премьер-лига
Ваноли встретился с руководством «Спартака»
Все новости
Рекомендуем