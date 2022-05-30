Гаджиев: «Александр Кержаков достоин нового контракта с «Нижним Новгородом»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался на тему возможного ухода Александра Кержакова из «Нижнего Новгорода».

«Кержаков достоин нового контракта с «Нижним Новгородом». Он провел неплохой сезон. Был ряд очень интересных игр. У Федотова побольше опыта, чем у Кержакова. И достижения получше. Все может быть. Федотов может никуда не уйдет из «Сочи», — цитирует Гаджиева «Спорт День за Днём».

Под руководством Александра Кержакова «Нижний Новгород» финишировал в сезоне-2021/22 на 11-м месте и в следующем сезоне выступит в Российской премьер-лиге.

Владимир Федотов руководит «Сочи» и при нём, команда впервые заняла второе место в чемпионате России. Контракт специалиста с командой истекает летом 2022 года.