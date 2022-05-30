Ловчев: «Ваноли не сделал чего-то сверхъестественного»

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев оценил работу наставника «красно-белых» Паоло Ваноли.

«Ваноли не сделал чего-то сверхъестественного. Кубок выиграл — честь ему и хвала, но работу тренера определяет место в турнирной таблице», — заявил Ловчев «РБ Спорту».

По мнению эксперта, состав «Спартака» не соответствует амбициям клуба. Кто бы ни пришел в команду, с таким набором игроков невозможно бороться за чемпионский титул.

Ваноли возглавил «красно-белых» в декабря 2021 года. По итогам сезона 2021/22 «Спартак» занял десятое место в Российской премьер-лиге и завоевал Кубок России впервые с 2003 года.