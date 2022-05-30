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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Урал» отправил письмо в РФС с просьбой увеличить количество команд в РПЛ до 18

30 Мая 2022 • 18:07 Комментировать (1)

Президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц заявил, что «Урал» отправил письмо в офис РФС с просьбой увеличить число команд в РПЛ до 18 через сезон.

«Мы получили письмо от «Урала» по вопросу увеличения РПЛ до 18 клубов через сезон.

Рассмотрим его и дадим ответ. В случае поддержки клубами отправим в РФС», – сказал РПЛ Ашот Хачатурянц «Р-Спорту».

Ранее исполнительный комитет Российского футбольного союза не стал рассматривать вопрос об увеличении числа команд в РПЛ. Таким образом, не был введен мораторий на вылет из лиги.

Чемпионом России в сезоне-2021/22 стал «Зенит» из Санкт-Петербурга. В ФНЛ вылетели «Рубин», «Арсенал» и «Уфа».


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