Агент Беленова — о будущем вратаря: «Пока никто ничего не обсуждал»

Агент Олег Павлов, который представляет интересы голкипера «Уфы» Александра Беленова, ответил на вопрос о будущем клиента.

«Останется ли Беленов в «Уфе»? Сейчас он занимается реабилитацией, это главное. Пока никто ничего не обсуждал», — заявил Павлов «РБ Спорту».

Агент отметил, что вратарь вернется в общую группу уже через месяц.

35-летний Беленов выступает за «Уфу» с 2017 года. В прошедшем сезоне чемпионата России он принял участие в 27 играх, пропустил 37 голов и четыре раза оставил свои ворота «сухими».

«Уфа» вылетела из Премьер-лиги и проведет следующий сезон в Футбольной национальной лиге.