Вратарь «Крыльев Советов» Фролов продлил контракт с клубом

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила о том, что вратарь Евгений Фролов продлил контракт с клубом на два года.

В сезоне-2021/22 34-летний Фролов не сыграл за основную команду ни одного матча. Состав «Крыльев Советов» он пополнил зимой 2020 года. До самарского клуба Фролов защищал цвета «Сочи».

«В Самаре я чувствую себя как дома. Вместе с «Крыльями» мы пережили много разных эмоций — и трудности, и радостные моменты проживали вместе. Здесь отличный коллектив, прекрасный тренерский штаб, команда прогрессирует и развивается», — цитирует вратаря пресс-служба команды.

«Крылья Советов» завершили сезон-2021/22 на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.