Гапонов перешёл в «Крылья Советов» на постоянной основе

Защитник Илья Гапонов, который принадлежал «Спартаку», стал игроком «Крыльев Советов».

Официальный сайт клуба сообщил, что «Крылья» активировали опцию выкупа игрока «Спартака», который находился в аренде в самарской команде.

Ранее представители клуба сообщали о желании сохранить в составе игроков «красно-белых» Илью Гапонова и Максима Глушенкова.

24-летний Гапонов перешел в «Крылья Советов» на правах аренды в феврале этого года. Он принял участие в шести встречах и отметился одной голевой передачей. Стоимость игрока по данным портала transfermarkt составляет 500 тысяч евро.