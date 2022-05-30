Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гапонов перешёл в «Крылья Советов» на постоянной основе

30 Мая 2022 • 17:18 Комментировать

Защитник Илья Гапонов, который принадлежал «Спартаку», стал игроком «Крыльев Советов».

Официальный сайт клуба сообщил, что «Крылья» активировали опцию выкупа игрока «Спартака», который находился в аренде в самарской команде.

Ранее представители клуба сообщали о желании сохранить в составе игроков «красно-белых» Илью Гапонова и Максима Глушенкова.

24-летний Гапонов перешел в «Крылья Советов» на правах аренды в феврале этого года. Он принял участие в шести встречах и отметился одной голевой передачей. Стоимость игрока по данным портала transfermarkt составляет 500 тысяч евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов РПЛ Максим Глушенков Илья Гапонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
18:30 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Александр Кержаков достоин нового контракта с «Нижним Новгородом»
18:28 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Ваноли не сделал чего-то сверхъестественного»
18:07 · Россия. Премьер-лига
«Урал» отправил письмо в РФС с просьбой увеличить количество команд в РПЛ до 18 1
17:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Беленова — о будущем вратаря: «Пока никто ничего не обсуждал»
17:25 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Крыльев Советов» Фролов продлил контракт с клубом
17:18 · Россия. Премьер-лига
Гапонов перешёл в «Крылья Советов» на постоянной основе
16:52 · Россия. Премьер-лига
Губерниев — о Ваноли: Было бы здорово, если бы он порулил еще сезон командой
16:43 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» не будет расформирована
16:37 · Россия. Премьер-лига
Ваноли встретился с руководством «Спартака»
16:30 · Россия. Премьер-лига
Кержаков: «У меня нет контракта»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: При Витории «Спартак» играл лучше
16:18 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» объявила об уходе защитника Милетича
16:12 · Кубок России
Кечинов — о Ваноли: «Это не потеря для «Спартака»
16:05 · Россия. Премьер-лига
Ваноли уходит из «Спартака» на 99,9%: у тренера семья и четверо детей в Италии
15:59 · Россия. Премьер-лига
Касьерра — лучший игрок «Сочи» в минувшем сезоне
Все новости
Рекомендуем