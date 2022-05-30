«Уфа» не будет расформирована

Представитель Министерства спорта Республики Башкортостан Ралия Хасанова заявила, что власти дальше будут финансировать «Уфу».

«Республика продолжит поддержку «Уфы», несмотря на понижение в классе. Все необходимые решения будут приняты в ближайшее время», — цитирует Хасанову ТАСС.

Хасанова отметила, что большую часть денег клуб получал от властей, так будет продолжаться и в дальнейшем.

По итогам сезона 2021/22 «Уфа» опустилась в Футбольную национальную лигу, проиграв в стыковых матчах «Оренбургу» с общим счетом 3:4. Башкирский клуб выступал в РПЛ беспрерывно с сезона 2014/15.