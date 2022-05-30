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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ваноли встретился с руководством «Спартака»

30 Мая 2022 • 16:37 Комментировать

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли останется на своём посту, сообщил глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

«Сегодня состоялась встреча Леонида Федуна и Паоло Ваноли. Они обсуждали подготовку команды к следующему сезону и матчу за Суперкубок. Тема отставки, которая обсуждается в телеграм-каналах, не поднималась», — сказал Зеленов Sport24.

Действующее соглашение Ваноли со «Спартаком» рассчитано до лета 2023 года. Под руководством итальянского специалиста команда заняла 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Вчера, 29 мая, «Спартак» победил «Динамо» в «Лужниках» со счётом 2:1 в финале Кубка России. Таким образом, «красно-белые» стали обладателями трофея впервые с сезона-2002/03.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун РПЛ Дмитрий Зеленов Паоло Ваноли
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