Ваноли встретился с руководством «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли останется на своём посту, сообщил глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

«Сегодня состоялась встреча Леонида Федуна и Паоло Ваноли. Они обсуждали подготовку команды к следующему сезону и матчу за Суперкубок. Тема отставки, которая обсуждается в телеграм-каналах, не поднималась», — сказал Зеленов Sport24.

Действующее соглашение Ваноли со «Спартаком» рассчитано до лета 2023 года. Под руководством итальянского специалиста команда заняла 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Вчера, 29 мая, «Спартак» победил «Динамо» в «Лужниках» со счётом 2:1 в финале Кубка России. Таким образом, «красно-белые» стали обладателями трофея впервые с сезона-2002/03.