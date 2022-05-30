Кержаков: «У меня нет контракта»

Наставник «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков ответил на вопрос о задачах на новый сезон.

«Задача на новый сезон? Наверное, сложно обсуждать задачи с тренером, у которого нет контракта. У меня контракт заканчивается через два дня. Как-то поверхностно обсуждали, но не более», — цитирует слова Кержакова «Спорт День за Днем».

Ранее в СМИ появилась информация, что новым главным тренером «Нижнего Новгорода» может стать наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов.

Нижегородский клуб занял 11-е место в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги, набрав 33 очка в 30 матчах.