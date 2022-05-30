Кечинов: При Витории «Спартак» играл лучше

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов сравнил игру команды при экс-наставнике Руе Витории и нынешнем главном тренере Паоло Ваноли.

«При Витории мне «Спартак» нравился гораздо больше в плане рисунка и понимания того, за счёт чего команда хочет добиваться результатов. При Ваноли этого абсолютно не видно», — сказал Кечинов «Чемпионату».

По мнению экс-футболиста, при Витории «Спартак» играл первым номером, периодически демонстрируя яркий и атакующий футбол. При Ваноли играют от обороны, при нем почти не было зрелищных игр.

Ранее в СМИ появилась информация, что Паоло Ваноли покинет «Спартак» по семейным обстоятельствам.