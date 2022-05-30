«Уфа» объявила об уходе защитника Милетича

Сербский защитник «Уфы» Неманья Милетич покинул клуб на правах свободного агента, сообщила пресс-служба клуба.

Милетич пополнил команду зимой 2021 года, он перешёл в команду из кипрского «Олимпиакоса». За российскую команду футболист отыграл 19 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Ранее мы сообщили о том, что команду покинул полузащитник Филипп Мрзляк. Напомним, «Уфа» вылетела в Футбольную национальную лигу, проиграв в стыковых матчах «Оренбургу» (2:2, 1:2).

Сообщается, что команда и вовсе может прекратить существование из-за финансовых проблем.