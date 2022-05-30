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Ваноли уходит из «Спартака» на 99,9%: у тренера семья и четверо детей в Италии

30 Мая 2022 • 16:05 Комментировать

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли, вероятнее всего, покинет команду летом.

По информации телеграм-канала «КБ телега» итальянский специалист покинет «Спартак», оценивая вероятность этого события в 99,9%. Источник утверждает, что владелец команды Леонид Федун и спортивный директор Лука Каттани недовольны работой Ваноли.

Главным претендентом на пост главного тренера «Спартака» российские СМИ называют наставника «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

Вчера, 29 мая, «Спартак» в финале Кубка России победил «Динамо» со счётом 2:1 и стал обладателем титула впервые с сезона-2002/03.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Паоло Ваноли
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