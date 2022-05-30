Ваноли уходит из «Спартака» на 99,9%: у тренера семья и четверо детей в Италии

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли, вероятнее всего, покинет команду летом.

По информации телеграм-канала «КБ телега» итальянский специалист покинет «Спартак», оценивая вероятность этого события в 99,9%. Источник утверждает, что владелец команды Леонид Федун и спортивный директор Лука Каттани недовольны работой Ваноли.

Главным претендентом на пост главного тренера «Спартака» российские СМИ называют наставника «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

Вчера, 29 мая, «Спартак» в финале Кубка России победил «Динамо» со счётом 2:1 и стал обладателем титула впервые с сезона-2002/03.