Касьерра — лучший игрок «Сочи» в минувшем сезоне

Форвард «Сочи» Матео Касьерра стал лучшим игроком команды по итогам сезона 2021/22.
Официальный сайт клуба сообщает, что колумбийский футболист занял первое место в голосовании болельщиков. В тройку лучших вошли полузащитник Кристиан Нобоа и защитник Родригао.
Касьерра принял участие в 22 встречах минувшего сезона Российской премьер-лиги, забил 14 мячей и сделал 6 голевых передач. Трудовой договор 25-летнего нападающего с командой рассчитан до конца июня 2023 года.
«Сочи» получил серебряные медали чемпионата России 2021/22, заняв второе место благодаря победе над «Динамо» (5:1) в последнем туре.