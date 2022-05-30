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Касьерра — лучший игрок «Сочи» в минувшем сезоне

30 Мая 2022 • 15:59 Комментировать

Форвард «Сочи» Матео Касьерра стал лучшим игроком команды по итогам сезона 2021/22.

Официальный сайт клуба сообщает, что колумбийский футболист занял первое место в голосовании болельщиков. В тройку лучших вошли полузащитник Кристиан Нобоа и защитник Родригао.

Касьерра принял участие в 22 встречах минувшего сезона Российской премьер-лиги, забил 14 мячей и сделал 6 голевых передач. Трудовой договор 25-летнего нападающего с командой рассчитан до конца июня 2023 года.

«Сочи» получил серебряные медали чемпионата России 2021/22, заняв второе место благодаря победе над «Динамо» (5:1) в последнем туре.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Нобоа Сочи РПЛ Родригао Матео Касьерра
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