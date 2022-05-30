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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мрзляк и Милетич покинули «Уфу»

30 Мая 2022 • 15:46 Комментировать

Защитник Неманья Милетич и полузащитник Филип Мрзляк покинули «Уфу».

Башкирский клуб сообщил в своем телеграм-канале о том, что сербский защитник Неманья Милетич покинул команду.

Помимо него, трудовой договор был расторгнут с хорватским футболистом Филипом Мрзляком.

Милетич перешел в «Уфу» из «Олимпиакоса» зимой 2021 года. Он принял участие в 19 матчах и забил один гол за этот период.

Мрзляк пополнил состав команды осенью 2021 года, сыграл 46 матчей, отметился четырьмя голами и сделал шесть голевых передач за все время.

«Уфа» поблагодарила футболистов за совместную работу и пожелала удачи в дальнейшей карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Фнл Уфа РПЛ Филип Мрзляк Неманья Милетич
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