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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Все иностранные футболисты покинут «Уфу»

30 Мая 2022 • 15:36 Комментировать

Все зарубежные игроки уйдут из «Уфы».

По информации Sport 24, все легионеры покинут башкирскую команду. В их число входят Филип Мрзляк, Боян Йокич, Неманья Милетич, а также Дилан Ортис, который уже оставил клуб.

«Уфа» спаслась от прямого вылета из Российской премьер-лиги в последнем туре, сумев добыть волевую победу в игре с казанским «Рубином» (2:1). Однако башкирцы проиграли в стыковых матчах «Оренбургу» в двухматчевом соревновании с общим счетом 3:4 и отправились в Футбольную национальную лигу.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявлял, что в случае вылета в ФНЛ, клуб с большой долей вероятности потеряет статус профессионального.

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Евро-Футбол.Ру,
Фнл Уфа Боян Йокич РПЛ Филип Мрзляк Неманья Милетич
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