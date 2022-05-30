Все иностранные футболисты покинут «Уфу»

Все зарубежные игроки уйдут из «Уфы».

По информации Sport 24, все легионеры покинут башкирскую команду. В их число входят Филип Мрзляк, Боян Йокич, Неманья Милетич, а также Дилан Ортис, который уже оставил клуб.

«Уфа» спаслась от прямого вылета из Российской премьер-лиги в последнем туре, сумев добыть волевую победу в игре с казанским «Рубином» (2:1). Однако башкирцы проиграли в стыковых матчах «Оренбургу» в двухматчевом соревновании с общим счетом 3:4 и отправились в Футбольную национальную лигу.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявлял, что в случае вылета в ФНЛ, клуб с большой долей вероятности потеряет статус профессионального.