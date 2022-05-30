Агент Языджи рассказал о будущем футболиста

Адам Чебеджи, агент, представляющий интересы полузащитника Юсуфа Языджи, рассказал, как проходят переговоры с ЦСКА по трансферу игрока.

«Между Юсуфом и ЦСКА нет никаких проблем. Мы ожидаем, что ЦСКА и «Лилль» договорятся как можно скорее. Юсуф хочет отдохнуть и сконцентрироваться на следующем сезоне», — сказал агент «Спорт-Экспрессу».

25-летний Языджи перешёл в ЦСКА из французского клуба «Лилль» на правах аренды зимой 2022 года. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2022 года, но руководство «армейского» клуба хочет сохранить игрока и выкупить его контракт.

За «красно-синих» футболист сыграл 12 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего турецкого футболиста на трансферном рынке в 15 миллионов евро.