В ЦСКА прокомментировали информацию об интересе к Глебову

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос об интересе клуба к полузащитнику «Ростова» Данилу Глебову.

«Глебов? Мы не вели переговоры с «Ростовом» по трансферу футболиста», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

22-летний полузащитник в прошедшем сезоне чемпионата России принял участие во всех 30 матчах, забил четыре гола и сделал пять голевых передач. Контракт Глебова с «Ростовом» рассчитан до конца сезона 2023/24. Стоимость футболиста согласно порталу transfermarkt составляет четыре миллиона евро.

«Ростов» занял девятое место в Российской Премьер-лиге по итогам сезона 2021/22.