Агент Алексей Сафонов в эксклюзивном интервью корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Евгению Копачеву заявил, что не верит в трансфер экс-форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в североамериканский клуб.

- Дзюба в МЛС? Понял бы эту лигу, но я не думаю, что он может переехать в США, - сказал Сафонов.

- Есть негласное правило в МЛС не приглашать ни россиян, ни белорусов, - добавил агент.

Напомним, что 33-летний Дзюба стал свободным агентом, проведя 7 лет в составе питерского клуба. На его счету 13 голов и 10 ассистов в 39 матчах прошлого сезона. Трансферная стоимость Дзюбы оценивается в 9 млн евро.