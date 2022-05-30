Полузащитник ЦСКА Яка Бийол может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Я знаю, что на Бийола федерация футбола Словении давит, и, скорее всего, летом он уйдёт из ЦСКА», - сказал собеседник корреспонденту «Евро-Футбол.Ру».

23-летний словенец провел 30 матчей за ЦСКА в завершившемся сезоне и забил один гол. Его контракт рассчитан до лета следующего года. Трансферная стоимость Бийола находится на уровне 3,5 млн евро. Ранее агент полузащитника, Роберт Чибеж, утверждал, что его клиент точно останется в стане «армейцев».